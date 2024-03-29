Путин не хочет мировой войны, в том числе потому, что проиграет, - вице-премьер Италии
Российский диктатор Владимир Путин занимается "пропагандой", заявляя, что РФ будет сбивать предоставленные Украине F-16 даже на авиабазах НАТО в Европе, считает министр иностранных дел, вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
"Это похоже на пропаганду: Россия произвела плохое впечатление с атакой (на "Крокус Сити Хол" в Подмосковье, - ред.) Мне показалось странным, что службы (спецслужбы, - ред.) не остановили ее", — сказал Таяни в эфире телеканала Rai1.
"Сейчас он пытается отвлечь внимание. Я не думаю, что Путин хочет мировой войны еще и потому, что он ее не выиграет", - добавил он.
Ранее, 28 марта, Путин в ходе рабочей поездки в Тверскую область заявил: "Конечно, если они (самолеты F-16, - ред.) будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились".
F-16 для Украины
Неделю назад в Британии десять украинских пилотов завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Она добавила, что первыми прибудут самолеты из Дании.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Силы обороны Украины должны получить F-16 летом.
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