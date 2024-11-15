Путін не хоче результату від переговорів. Він прагне знищити Україну, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не хоче результату від переговорів про закінчення війни. Він прагне знищити Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії.
"Будь-який процес закінчення війни має бути справедливим. Просто перемовини заради перемовин, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що Україна з 2014 року в тому чи іншому форматі вела переговори з Путіним .
"Але він не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України. Тому це не позиція - говорити заради балачок. Немає на це часу. Тому безумовно потрібно, щоб Україна була в сильній позиції. Для цього потрібне об'єднання світу навколо України та план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з РФ", - зазначив президент.
Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що у перший день на посаді президента США він хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Перед виборами Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні за 24 години.
Раніше в Офісі президента України назвали головну умову для початку переговорів з Росією - відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року. Там наголосили, що Україна проти заморожування війни.
Також, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна може вести переговори про мир з Росією, але тільки через інструменти примусу. Для тиску на країну-агресора потрібна економічна та дипломатична єдність.
Водночас у Держдепі США заявляли, що Сполучені Штати наразі не бачать жодних підтверджень, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни в Україні не на своїх умовах.
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