Путін хоче правити все життя? У РФ готують нові зміни до конституції
Російські чиновники готують населення країни до нових змін до конституції. Ймовірна мета - дати диктатору Володимиру Путіну ще більше повноважень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України у Facebook.
Віцеспікер Держдуми РФ і член партії "Единая Россия" Петро Толстой заявив, що зміни до конституції, які "обнулили" чотири каденції Путіна і дали йому змогу брати участь у виборах у 2024 році, не є "завершальними".
Він попередив, що після початку війни "багато чого змінилося" і заплановано "набагато істотніші" зміни до конституції.
У ЦПД нагадали, що торік так звані "вибори президента РФ" проводилися, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України. Тому голосування і "обрана особа" є нелегітимними.
"І хоча чинна конституція РФ дозволяє Путіну балотуватися в президенти на шостий термін у 2030 році та робить його владу майже необмеженою, схоже, що Путін планує оформити собі ще більше повноважень і можливість правити пожиттєво", - уточнили в Центрі протидії дезінформації.
Зміни до конституції РФ
Нагадаємо, зміни до конституції РФ, які дозволили Путіну залишатися при владі до сьогоднішнього дня. Він зможе бути "президентом" ще щонайменше до 2036 року.
Також поправки передбачали, що Путін отримав право призначати і звільняти з посади вищих суддів, а також впливати на формування уряду.
На минулорічних виборах президента Путін нібито набрав 87,28% голосів.
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