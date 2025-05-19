Путін хоче правити все життя? У РФ готують нові зміни до конституції

Російські чиновники готують населення країни до нових змін до конституції. Ймовірна мета - дати диктатору Володимиру Путіну ще більше повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України у Facebook .

Віцеспікер Держдуми РФ і член партії "Единая Россия" Петро Толстой заявив, що зміни до конституції, які "обнулили" чотири каденції Путіна і дали йому змогу брати участь у виборах у 2024 році, не є "завершальними".

Він попередив, що після початку війни "багато чого змінилося" і заплановано "набагато істотніші" зміни до конституції.

У ЦПД нагадали, що торік так звані "вибори президента РФ" проводилися, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України. Тому голосування і "обрана особа" є нелегітимними.

"І хоча чинна конституція РФ дозволяє Путіну балотуватися в президенти на шостий термін у 2030 році та робить його владу майже необмеженою, схоже, що Путін планує оформити собі ще більше повноважень і можливість правити пожиттєво", - уточнили в Центрі протидії дезінформації.