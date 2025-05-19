Путин хочет править всю жизнь? В РФ готовят новые изменения в конституцию

Российские чиновники готовят население страны к новым изменениям в конституцию. Вероятная цель - дать диктатору Владимиру Путину еще больше полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook .

Вице-спикер Госдумы РФ и член партии "Единая Россия" Петр Толстой заявил, что изменения в конституцию, которые "обнулили" четыре каденции Путина и позволили ему участвовать в выборах в 2024 году, не являются "завершальными".

Он предупредил, что после начала войны "много чего изменилось" и планируются "намного более существенные" изменения в конституцию.

В ЦПД напомнили, что в прошлом году так называемые "выборы президента РФ" проводились в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому голосование и "избранное лицо" являются нелегитимными.

"И хотя действующая конституция РФ позволяет Путину баллотироваться в президенты на шестой срок в 2030 году и делает его власть почти неограниченной, похоже, что Путин планирует оформить себе еще больше полномочий и возможность править пожизненно", - уточнили в Центре противодействия дезинформации.