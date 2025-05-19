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Путин хочет править всю жизнь? В РФ готовят новые изменения в конституцию

Понедельник 19 мая 2025 20:31
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Путин хочет править всю жизнь? В РФ готовят новые изменения в конституцию Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские чиновники готовят население страны к новым изменениям в конституцию. Вероятная цель - дать диктатору Владимиру Путину еще больше полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.

Вице-спикер Госдумы РФ и член партии "Единая Россия" Петр Толстой заявил, что изменения в конституцию, которые "обнулили" четыре каденции Путина и позволили ему участвовать в выборах в 2024 году, не являются "завершальными".

Он предупредил, что после начала войны "много чего изменилось" и планируются "намного более существенные" изменения в конституцию.

В ЦПД напомнили, что в прошлом году так называемые "выборы президента РФ" проводились в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому голосование и "избранное лицо" являются нелегитимными.

"И хотя действующая конституция РФ позволяет Путину баллотироваться в президенты на шестой срок в 2030 году и делает его власть почти неограниченной, похоже, что Путин планирует оформить себе еще больше полномочий и возможность править пожизненно", - уточнили в Центре противодействия дезинформации.

Изменения в конституцию РФ

Напомним, изменения в конституцию РФ, которые позволили Путину оставаться у власти до сегодняшнего дня. Он сможет быть "президентом" еще как минимум до 2036 года.

Также поправки предусматривали, что Путин получил право назначать и освобождать от должности высших судей, а также влиять на формирование правительства.

На прошлогодних выборах президента Путин якобы набрал 87,28% голосов.

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Владимир Путин Российская Федерация
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