Путин хочет править всю жизнь? В РФ готовят новые изменения в конституцию
Российские чиновники готовят население страны к новым изменениям в конституцию. Вероятная цель - дать диктатору Владимиру Путину еще больше полномочий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.
Вице-спикер Госдумы РФ и член партии "Единая Россия" Петр Толстой заявил, что изменения в конституцию, которые "обнулили" четыре каденции Путина и позволили ему участвовать в выборах в 2024 году, не являются "завершальными".
Он предупредил, что после начала войны "много чего изменилось" и планируются "намного более существенные" изменения в конституцию.
В ЦПД напомнили, что в прошлом году так называемые "выборы президента РФ" проводились в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому голосование и "избранное лицо" являются нелегитимными.
"И хотя действующая конституция РФ позволяет Путину баллотироваться в президенты на шестой срок в 2030 году и делает его власть почти неограниченной, похоже, что Путин планирует оформить себе еще больше полномочий и возможность править пожизненно", - уточнили в Центре противодействия дезинформации.
Изменения в конституцию РФ
Напомним, изменения в конституцию РФ, которые позволили Путину оставаться у власти до сегодняшнего дня. Он сможет быть "президентом" еще как минимум до 2036 года.
Также поправки предусматривали, что Путин получил право назначать и освобождать от должности высших судей, а также влиять на формирование правительства.
На прошлогодних выборах президента Путин якобы набрал 87,28% голосов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.