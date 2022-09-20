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Путін хоче покінчити з війною в Україні якнайшвидше, - Ердоган

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін хоче покінчити з війною в Україні якнайшвидше.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю каналу PBS.

"В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже ґрунтовні бесіди. І він насправді показував мені, що він хоче покінчити з цим (війною в Україні, - ред.) якнайшвидше. Це було моє враження, тому, що все відбувається зараз, досить проблематично", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Ердоган повідомив, що повернення захоплених Росією територій Україні стане важливим кроком для переговорів щодо завершення війни між країнами.

Крім того, Ердоган розкритикував Захід за нібито безініціативність у питанні завершення війни між Росією та Україною.

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Володимир ПутінРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України