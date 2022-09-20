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Путин хочет покончить с войной в Украине как можно скорее, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин хочет покончить с войной в Украине как можно скорее.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью каналу PBS.

"В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные беседы. И он на самом деле показывал мне, что он хочет покончить с этим (войной в Украине, - ред.) как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что, то как все происходит сейчас, довольно проблематично", - заявил он.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что возвращение захваченных Россией территорий Украине станет важным шагом для переговоров о завершении войны между странами.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал Запад за якобы безынициативность в вопросе завершения войны между Россией и Украиной.

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Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины