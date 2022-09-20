Путин хочет покончить с войной в Украине как можно скорее, - Эрдоган

"В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные беседы. И он на самом деле показывал мне, что он хочет покончить с этим (войной в Украине, - ред.) как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что, то как все происходит сейчас, довольно проблематично", - заявил он.

Напомним, ранее Эрдоган сообщил, что возвращение захваченных Россией территорий Украине станет важным шагом для переговоров о завершении войны между странами.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал Запад за якобы безынициативность в вопросе завершения войны между Россией и Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.