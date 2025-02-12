Путін хоче "перевести дух" і готовий до переговорів про перемир'я в Україні, - розвідка Естонії

Росія "в принципі готова" вести переговори про припинення вогню в Україні, але тільки "для того, щоб перевести дух", оскільки Володимир Путін не відмовився від своїх "імперських амбіцій".
Про це генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно зі щорічною доповіддю Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, Кремль має намір збільшити чисельність своїх збройних сил до 1,5 млн осіб порівняно з 600-700 тис. осіб восени 2022 року, водночас нові підрозділи буде відправлено до України для набуття бойового досвіду, ідеться в доповіді.
За словами Розіна, після війни їх розмістять уздовж кордонів із країнами НАТО, зокрема з країнами Балтії, додавши, що альянс має посилити свою присутність там.
Згідно з доповіддю, під час будь-яких подібних переговорів Росія, найімовірніше, наполягатиме на виведенні військ НАТО зі східного кордону НАТО, що в разі успіху забезпечить їй панування в Балтійському регіоні.
Естонія, яка є членом НАТО, уважно стежить за військовим потенціалом Росії, оскільки вважає Москву головною загрозою своїй безпеці, особливо після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Естонія, як і її сусіди по Балтії Латвія і Литва, була насильницьки анексована Москвою під час Другої світової війни і відновила свою незалежність тільки в 1991 році, коли розпався Радянський Союз.
Нагадаємо, розмови про припинення війни Росії проти України активізувалися після обрання три місяці тому президентом США Дональда Трампа, який обіцяв мирну угоду за 24 години. У цей період бойові дії на фронті тільки активізувалися, так само як обстріли українських міст.
Як заявив держсекретар США Марко Рубіо, США хочуть закінчення війни Росії проти України, але це складний конфлікт, і до справедливого миру, коли Україна залишиться суверенною і незалежною країною, ще далеко.