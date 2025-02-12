Путін хоче "перевести дух" і готовий до переговорів про перемир'я в Україні, - розвідка Естонії

Згідно зі щорічною доповіддю Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, Кремль має намір збільшити чисельність своїх збройних сил до 1,5 млн осіб порівняно з 600-700 тис. осіб восени 2022 року, водночас нові підрозділи буде відправлено до України для набуття бойового досвіду, ідеться в доповіді.

За словами Розіна, після війни їх розмістять уздовж кордонів із країнами НАТО, зокрема з країнами Балтії, додавши, що альянс має посилити свою присутність там.

Згідно з доповіддю, під час будь-яких подібних переговорів Росія, найімовірніше, наполягатиме на виведенні військ НАТО зі східного кордону НАТО, що в разі успіху забезпечить їй панування в Балтійському регіоні.

Естонія, яка є членом НАТО, уважно стежить за військовим потенціалом Росії, оскільки вважає Москву головною загрозою своїй безпеці, особливо після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Естонія, як і її сусіди по Балтії Латвія і Литва, була насильницьки анексована Москвою під час Другої світової війни і відновила свою незалежність тільки в 1991 році, коли розпався Радянський Союз.