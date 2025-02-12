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"Складний конфлікт": Держсекретар США назвав умову справедливого миру для України

Україна, Середа 12 лютого 2025 11:54
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"Складний конфлікт": Держсекретар США назвав умову справедливого миру для України Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США хочуть закінчення війни Росії проти України. Але це складний конфлікт, і до справедливого миру, коли Україна залишиться суверенною і незалежною країною, ще далеко.

Про це заявив держсекретар США Маркоє, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на сайті Держдепу.

"Ми хотіли б, щоб ця війна в Україні закінчилася справедливим фіналом, справедливим миром, міцним миром", - сказав він.

Водночас Рубіо зазначив, що "це складний конфлікт, і йдеться не тільки про те, щоб покласти йому край".

За його словами, президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче покласти йому край, тому що гине багато людей і багато руйнувань.

"Але йдеться про справедливий кінець, у якому Україна залишиться суверенною і незалежною країною, і ми зможемо покласти край цьому дуже дорогому і руйнівному конфлікту. До цього ще далеко. Це буде нелегко", - сказав держсекретар.

Рубіо повідомив, що до переговорів залучено кілька людей. Зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент перебувають у Європі.

"Я буду там пізніше цього тижня. Тому ми будемо говорити з нашими європейськими союзниками. Ми будемо говорити з українцями. Я зустрінуся з ними пізніше цього тижня. Так само, як і віцепрезидент. Я думаю, що міністр оборони, міністр фінансів Бессент також буде зустрічатися з ними", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, має намір швидко закінчити війну Росії проти України. До інавгурації термін закінчення війни в промовах Трампа вимірювався 24 або 48 годинами.

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