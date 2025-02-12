Путин хочет "перевести дух" и готов к переговорам о перемирии в Украине, - разведка Эстонии

Согласно ежегодному докладу Департамента внешней разведки Эстонии, Кремль намерен увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 млн человек по сравнению с 600-700 тыс. человек осенью 2022 года, при этом новые подразделения будут отправлены в Украину для получения боевого опыта, говорится в докладе.

По словам Розина, после войны они будут размещены вдоль границ со странами НАТО, в том числе со странами Балтии, добавив, что альянс должен усилить свое присутствие там.

Согласно докладу, в ходе любых подобных переговоров Россия, скорее всего, будет настаивать на выводе войск НАТО с восточной границы НАТО, что в случае успеха обеспечит ей господство в Балтийском регионе.

Эстония, являющаяся членом НАТО, внимательно следит за военным потенциалом России, поскольку считает Москву главной угрозой своей безопасности, особенно после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Эстония, как и ее соседи по Балтии Латвия и Литва, была насильственно аннексирована Москвой во время Второй мировой войны и восстановила свою независимость только в 1991 году, когда распался Советский Союз.