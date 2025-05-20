Сибіга запропонував ЄС новий підхід до санкцій проти Росії
Україна вважає дуже ефективним санкційний пакет проти Росії, який був запропонований американським сенатором Ліндсі Гремом, та зацікавлена в тому, щоб елементи такого підходу були інтегровані в санкції ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Сибіга відповів на питання журналіста, на яке погодження між європейськими та американськими санкціями очікує Україна, якщо в той час, як ЄС приймає 17-й пакет обмежувальних заходів, американські представники пропонують нові інвестиції для економічного розвитку Росії.
"Хотів би привернути вашу увагу, що в Конгресі США зареєстровано відповідний Акт, що був ініційований сенатором Ліндсі Гремом. Це надзвичайно сильний пакет санкційного тиску. І одна із пропозицій української сторони саме в тому, щоб у подальших європейських санкційних пакетах було віддзеркалення елементів, що містяться сьогодні у законопроєкті Ліндсі Грема, - а це енергетика, це банківський сектор, та багато іншого. Водночас ми не повинні чекати, але діяти вже зараз. Тому що зараз саме той час, щоб примусити Росію до миру", - наголосив міністр.
Він зазначив, що у питаннях щодо запровадження санкцій проти Росії відчуває підтримку й одностайність європейських партнерів, які поділяють точку зору, що нові санкції проти агресора мають бути прийняти швидко та бути максимально болючими.
Сибіга наголосив, що ці санкції мають бути справжніми й дієвими, у тому числі так звані вторинні санкції проти осіб, що причетні до агресивної війни Росії проти України.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, на початку квітня Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти РФ за відмову від довготривалого миру з Україною.
Серед 50 співавторів законопроєкту в Сенаті - однакова кількість республіканців і демократів, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.
Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля проти України. Обмеження будуть застосовані, якщо мирні переговори зірвуться або угода буде досягнута, але порушена Росією.
Зокрема, закон може ввести 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.
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