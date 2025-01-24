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Путін хоче маніпулювати Трампом в його прагненні досягти миру, - Зеленський

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 22:45
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Путін хоче маніпулювати Трампом в його прагненні досягти миру, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін хоче маніпулювати лідерами світу. Це стосується і президента США Дональда Трампа в його прагненні досягти миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Доповідь якраз керівника Служби зовнішньої розвідки (Олега Іващенка, - ред) щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу", - розповів він.

Зокрема, як наголосив президент, Путін хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки (Дональда Трампа, - ред) досягти миру.

"Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться", - додав він.

Переговори України та РФ

Останнім часом досить багато заяв лунає щодо переговорів України та РФ і завершення війни в Україні. І незважаючи на те, що за даними ЦПД, Росія готується воювати протягом 2025 року, дедалі частіше виникають можливі сценарії майбутніх перемовин про припинення війни.

Буквально 24 січня Путін поскаржився, що у Києва нібито є заборона на переговори з Росією. Додамо, що з російського боку будь-які заяви не несуть смислового навантаження, оскільки обстріли по Україні не припиняються.

Лише за ніч і ранок 24 січня Росія випустила по Україні майже 70 дронів, у Київській області загинули троє людей.

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