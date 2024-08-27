Путін хоче "дипломатично" отримати 30% української території, - Зеленський

Переговори України та Росії

Україна законодавчо заборонила проведення мирних переговорів з Росією щодо війни. Проте Київ готується представити свій план на другому мирному саміті, сподіваючись, що Росія може взяти участь у цьому заході.

Аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що вимоги України щодо мирного плану є обґрунтованими, тоді як вимоги Росії суперечать міжнародному праву.

При цьому голова МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна може вести переговори з РФ на певному етапі.

Не так давно, британська розвідка заявила, що у Росії багато осіб націлені на знищення України як держави. При цьому кремлівська влада заявляє про нібито "готовність до переговорів".

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