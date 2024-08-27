Переговоры Украины и России

Украина законодательно запретила проведение мирных переговоров с Россией по войне. Однако Киев готовится представить свой план на втором мирном саммите, надеясь, что Россия может принять участие в этом мероприятии.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что требования Украины относительно мирного плана являются обоснованными, тогда как требования России противоречат международному праву.

При этом глава МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Украина может вести переговоры с РФ на определенном этапе.

Не так давно британская разведка заявила, что в России многие нацелены на уничтожение Украины как государства. При этом кремлевские власти заявляют о якобы "готовности к переговорам".

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