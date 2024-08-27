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Путін хоче "дипломатично" отримати 30% української території, - Зеленський

Вівторок 27 серпня 2024 15:46
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Путін хоче "дипломатично" отримати 30% української території, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Наразі діалог з російським диктатором Володимиром Путіним є беззмістовним, оскільки він не прагне закінчити війну дипломатичним шляхом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Путін хоче "дипломатії", але на умовах передачі йому 30% української території.

"З Путіним діалог на сьогодні беззмістовний, він не хоче закінчення війни дипломатично. Він хоче "дипломатично", але віддати йому 30% нашої землі", - підкреслив Зеленський.

Переговори України та Росії

Україна законодавчо заборонила проведення мирних переговорів з Росією щодо війни. Проте Київ готується представити свій план на другому мирному саміті, сподіваючись, що Росія може взяти участь у цьому заході.

Аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що вимоги України щодо мирного плану є обґрунтованими, тоді як вимоги Росії суперечать міжнародному праву.

При цьому голова МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна може вести переговори з РФ на певному етапі.

Не так давно, британська розвідка заявила, що у Росії багато осіб націлені на знищення України як держави. При цьому кремлівська влада заявляє про нібито "готовність до переговорів".

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