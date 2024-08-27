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Путин хочет "дипломатично" получить 30% украинской территории, - Зеленский

Вторник 27 августа 2024 15:46
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Путин хочет "дипломатично" получить 30% украинской территории, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сейчас диалог с российским диктатором Владимиром Путиным является бессмысленным, поскольку он не стремится закончить войну дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Путин хочет "дипломатии", но на условиях передачи ему 30% украинской территории.

"С Путиным диалог на сегодня бессодержательный, он не хочет окончания войны дипломатически. Он хочет "дипломатично", но отдать ему 30% нашей земли", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры Украины и России

Украина законодательно запретила проведение мирных переговоров с Россией по войне. Однако Киев готовится представить свой план на втором мирном саммите, надеясь, что Россия может принять участие в этом мероприятии.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что требования Украины относительно мирного плана являются обоснованными, тогда как требования России противоречат международному праву.

При этом глава МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Украина может вести переговоры с РФ на определенном этапе.

Не так давно британская разведка заявила, что в России многие нацелены на уничтожение Украины как государства. При этом кремлевские власти заявляют о якобы "готовности к переговорам".

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