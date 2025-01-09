Путін готував наступ на Запоріжжя, але відмовився від своїх планів, - Федоров

"Я думаю, що Путін готувався і відмовився від наступу на Запоріжжя через те, що ми дуже добре підготувалися, і дякую за це військовим. І дуже добре допомогли військовим, дякую на їх запит і відгук взаєморозуміння і роботи", - сказав Федоров.

За його словами, наразі не видно надвеликої небезпеки для Запорізької лінії фронту. Однак важко спрогнозувати, що буде через 2 чи 3 місяці.

"Ми можемо констатувати той факт, який є сьогодні. Як ми готуємось? Будуємо спільно з військовими багатоешелоновану оборону в Запорізькій області, яка охоплює не тільки рубежі оборони безпосередньо лінії фронту, а і кругову оборону Оріхового, Гуляйполя, Комишувахи, Вільнянську, Запоріжжя безпосередньо з трьома лініями оборони", - розповів він.

Федоров зауважив, що наразі все робиться для того, щоб захистити Запорізьку область бетонними конструкціями в фортифікаційних спорудах.

Ситуація у Запорізькій області

Восени минулого року почала ширитись інформація про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

У листопаді у Силах оборони повідомили, що російські окупанти активізувалися у Запорізькій області. Однак, за словами військових, у ворога недостатньо сил для великого наступу.