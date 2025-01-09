Путин готовил наступление на Запорожье, но отказался от своих планов, - Федоров

"Я думаю, что Путин готовился и отказался от наступления на Запорожье из-за того, что мы очень хорошо подготовились, и спасибо за это военным. И очень хорошо помогли военным, спасибо на их запрос и отзыв взаимопонимания и работы", - сказал Федоров.

По его словам, пока не видно сверхбольшой опасности для Запорожской линии фронта. Однако трудно спрогнозировать, что будет через 2 или 3 месяца.

"Мы можем констатировать тот факт, который есть сегодня. Как мы готовимся? Строим совместно с военными многоэшелонированную оборону в Запорожской области, которая охватывает не только рубежи обороны непосредственно линии фронта, а и круговую оборону Орехово, Гуляйполя, Камышевахи, Вольнянска, Запорожья непосредственно с тремя линиями обороны", - рассказал он.

Федоров отметил, что сейчас все делается для того, чтобы защитить Запорожскую область бетонными конструкциями в фортификационных сооружениях.

Ситуация в Запорожской области

Осенью прошлого года начала распространяться информация о подготовке россиянами масштабного наступления на Запорожскую область. Тогда же сообщалось о якобы угрозе для города Запорожье.

В ноябре в Силах обороны сообщили, что российские оккупанты активизировались в Запорожской области. Однако, по словам военных, у врага недостаточно сил для большого наступления.