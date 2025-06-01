Путін готується до тривалої війни з НАТО: аналітики ISW розкрили справжні наміри Кремля

Так, 30 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що дозволяє уряду забирати контроль над оборонними підприємствами, якщо заводи не будуть виконувати державні замовлення під час воєнного стану.

Нові повноваження для Кремля

Документ дає право Міністерству промисловості та торгівлі Росії усувати акціонерів оборонних підприємств і призначати замість них управляючі компанії. Це можливо у випадку, якщо підприємство не виконує державне оборонне замовлення.

Кого стосується указ

Нововведення охоплюють широкий спектр підприємств, зокрема:

авіаційні компанії цивільного та військового спрямування;

суднобудівні корпорації;

підприємства оборонної промисловості;

державних субпідрядників.

Таким чином, уряд фактично отримує право встановлювати повний контроль над ключовими галузями економіки у разі мобілізаційної необхідності.

Мета – повна мілітаризація економіки?

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що цей указ є частиною стратегії Кремля з довготривалої мілітаризації. Він, імовірно, створює правову основу для переведення економіки РФ на "військові рейки" у випадку повноцінного воєнного стану.

На думку ISW, Путін таким чином не лише готується до затяжної війни проти України, а й залишає за собою можливість масштабнішого конфлікту - зокрема, з НАТО.

Жодних ознак готовності до миру

В ISW наголошують, що дії Кремля показують небажання вести справжні переговори для завершення війни.

Навпаки, Росія посилює контроль всередині країни, готує населення до тривалого конфлікту і створює умови для мобілізації своєї економіки.

Як Росія готується до тривалої війни

Цей крок доповнює низку інших дій Кремля, спрямованих на зміцнення оборонного сектору: зростання держзамовлень, мобілізація резервів, репресії проти інакодумців і збільшення витрат на війну. Таким чином, Росія дедалі глибше входить у режим довгострокового конфлікту - без ознак наміру зупинитися.