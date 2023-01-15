Путін готується до довготривалої війни. В розвідці пояснили, що це означає

"Ця концепція так званої "спецоперації", насправді брутального вторгнення на територію України, полягала в наступному - Путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили засоби противника та і загалом план так званої "СВО" - це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не вийшло", - зазначив Юсов.

Він зауважив, що довготривалої війни на виснаження довгий час у Путіна не було, в планах, але останні місяці вже спостерігається те, що РФ треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що "війна це на довго".

"Вони мобілізують всі резерви та засоби. В них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру воєнної економіки на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується Путін. В України ж завдання протилежне - саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна", - підсумував Юсов.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО попередили про підготовку РФ до довготривалої війни.

Як тоді пояснювали розвідники, маркером цього є призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ, а також підготовка переведення Росії на воєнний стан.

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