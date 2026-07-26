Путін готує випробування для нового прем'єра Британії - розвідка

Чому саме зараз

За даними розвідки, Путін намагатиметься скористатись будь-якою різницею в рішучості Британії тепер, коли Бернем змінив Кіра Стармера на посаді прем'єра.

"Зараз є стійке переконання, що Путін готує якусь форму прямого протистояння з НАТО протягом найближчих двох місяців. На це впливає кілька факторів - переконання, що Трамп відволікся на Іран, і ознаки розколу серед українського керівництва", - заявило одне з розвідувальних джерел.

Як Росія вже змінює маршрути

Видання також з'ясувало, що Москва вже намагається розтягнути ресурси Британії, перенаправляючи "тіньовий флот" нафтових танкерів в обхід Ла-Маншу - після того як минулого місяця один із них перехопили королівські морські піхотинці.

Тепер судна, які перевозять мільйони барелів нафти в обхід західних санкцій, прямують до Атлантики через води на північ від Шетландських островів.

Ще коли Бернем лише вступав на посаду прем'єра минулого понеділка, російський фрегат провів навчання зі стрільбою бойовими снарядами лише за 46 миль на південь від Плімута.

Чому це може бути особисте розчарування Путіна

Джерело зазначило, що власне розчарування Путіна перебігом війни в Україні також є фактором.

"Є відчуття, що якщо він (Путін) не зможе якось змінити динаміку на полі бою, війну буде програно", - сказав співрозмовник, додавши, що зміна уряду в Британії також підштовхне російського президента "перевірити" Бернема та спробувати використати можливі розбіжності між старою і новою адміністраціями.

Загроза з боку Ірану

Попередження надходять на тлі погроз Ірану завдати ударів по британських базах, які Тегеран вважає "законними цілями" за дозвіл американським бомбардувальникам діяти з їхньої території в межах загострення конфлікту.

Британія дозволила США використовувати такі бази, як RAF Ферфорд, лише за умови, що операції матимуть виключно "оборонний" характер. Утім, за даними видання, загрози з боку Ірану настільки серйозні, що британські спецслужби активували масштабну таємну операцію для протидії можливій атаці на цю базу.

Реакція міністра оборони Британії

Новий міністр оборони Вес Стрітінг у п'ятницю обговорив із колегою з США Пітом Гегсетом ситуацію в Ормузькій протоці та оборонні інвестиції. Того ж дня Міноборони заявило, що Британія "готова 24/7" захищатись від повітряних і ракетних загроз.

"Росія не повинна сумніватися у рішучості цього уряду і цього прем'єр-міністра протистояти російській агресії - не лише в Україні, а й будь-якій агресії проти Британії та наших союзників. Лише цього тижня ми інвестували понад 700 мільйонів фунтів у програму передових винищувачів", - заявив Стрітінг.