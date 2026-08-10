Путін готує росіянам обмеження, які існують в КНДР

Російський диктатор переймає досвід у північнокорейського режиму.

Зокрема, обмеження інтернету, яке росіяни відчують на собі протягом наступних двох років, повністю повторюватиме систему, що вже діє в Північній Кореї. Самі росіяни поки що навіть не здогадуються про це.

Навіщо Пхеньяну досвід війни в Україні

Сама ж КНДР зацікавлена в тому, щоб здобути практичний досвід ведення сучасної війни, спостерігаючи за бойовими діями Росії проти України.

Цей досвід може знадобитися Пхеньяну, якщо країна вирішить розпочати власний етап агресії на Корейському півострові.

Вікно можливостей на тлі протистояння США та Ірану

Аналітики допускають, що саме зараз Пхеньян бачить слушний момент для дій.

протистояння США та Ірану;

вичерпання боєприпасів, які досі підтримували стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Японії та Південній Кореї доведеться взяти більше відповідальності за безпеку. Так чи інакше, в Пхеньяні сидить авторитарний неадекват, який вкрай схожий на Путіна," - йдеться у заяві Коваленка.

Що відомо про співпрацю Росії та КНДР раніше

Тим часом ще 6 серпня стало відомо, що Північна Корея передала Росії партію з понад 100 балістичних ракет та спеціальні ракетні підрозділи.