Путін готує росіянам обмеження, які існують в КНДР

Через два роки росіяни можуть залишитися без звичного інтернету - глава Кремля Володимир Путін готує їм систему, яка вже давно працює в Північній Кореї. І це лише частина того, чого він навчився у Кім Чен Ина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Російський диктатор переймає досвід у північнокорейського режиму.
Зокрема, обмеження інтернету, яке росіяни відчують на собі протягом наступних двох років, повністю повторюватиме систему, що вже діє в Північній Кореї. Самі росіяни поки що навіть не здогадуються про це.
Сама ж КНДР зацікавлена в тому, щоб здобути практичний досвід ведення сучасної війни, спостерігаючи за бойовими діями Росії проти України.
Цей досвід може знадобитися Пхеньяну, якщо країна вирішить розпочати власний етап агресії на Корейському півострові.
Аналітики допускають, що саме зараз Пхеньян бачить слушний момент для дій.
"Японії та Південній Кореї доведеться взяти більше відповідальності за безпеку. Так чи інакше, в Пхеньяні сидить авторитарний неадекват, який вкрай схожий на Путіна," - йдеться у заяві Коваленка.
Тим часом ще 6 серпня стало відомо, що Північна Корея передала Росії партію з понад 100 балістичних ракет та спеціальні ракетні підрозділи.
У доповіді Інституту вивчення війни йшлося про те, що це дасть Пхеньяну змогу випробовувати власну зброю в реальних бойових умовах.
Як повідомляло РБК-Україна, 9 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових.
У своєму інтерв'ю президент наголосив, що ці солдати отримують досвід сучасної війни, який згодом може становити загрозу для інших держав в Азії.