Путин готовит россиянам ограничения, которые существуют в КНДР

Через два года россияне могут остаться без привычного интернета - глава Кремля Владимир Путин готовит им систему, которая уже давно работает в Северной Корее. И это лишь часть того, чему он научился у Ким Чен Ина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Российский диктатор перенимает опыт у северокорейского режима.
В частности, ограничение интернета, которое россияне испытают на себе в течение следующих двух лет, будет полностью повторять уже действующую систему в Северной Корее. Сами россияне пока даже не догадываются об этом.
Сама КНДР заинтересована в том, чтобы получить практический опыт ведения современной войны, наблюдая за боевыми действиями России против Украины.
Этот опыт может понадобиться Пхеньяну, если страна решит начать свой этап агрессии на Корейском полуострове.
Аналитики допускают, что именно сейчас Пхеньян видит подходящий момент для действий.
"Японии и Южной Корее придется взять больше ответственности за безопасность. Так или иначе, в Пхеньяне сидит авторитарный неадекват, который очень похож на Путина", - говорится в заявлении Коваленко.
Между тем, еще 6 августа стало известно, что Северная Корея передала России партию из более 100 баллистических ракет и специальные ракетные подразделения.
В докладе Института изучения войны говорилось, что это позволит Пхеньяну испытывать собственное оружие в реальных боевых условиях.
Как сообщало РБК-Украина, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейских военных.
В своем интервью президент подчеркнул, что эти солдаты получают опыт современной войны, который впоследствии может представлять угрозу другим государствам в Азии.