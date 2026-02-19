Путін готує прихований призов у 2026-му на тлі шалених втрат, - ISW

Аналітики зазначають, що про підготовку до призову резервістів свідчить низка останніх рішень російської влади.

Так, 18 лютого Держдума Росії у першому читанні прийняла законопроєкт, що посилить превентивні заходи проти "ухилення від обов’язку захищати Вітчизну". Документ, ймовірно, надасть Москві можливість карати росіян, які критикуватимуть призов резервістів.

Також Росія заборонила Telegram, що може бути спробою обмежити критику уряду.

ISW вважає, що Путін хоче нормалізувати обмежений, почерговий призов для підтримки чисельності окупації армії, щоб не проводити часткову мобілізацію, як у 2022 році, в результаті чого з країни виїхали до 900 тисяч росіян.

Обмежений призов покликаний буде підтримати рівень втрат військ РФ на фронті, він не матиме на меті посилити російські війська додатковими силами.

Аналітики фіксують, що Кремль встановлює умови для проведення поетапного призову резервістів у примусовому порядку щонайменше з жовтня 2025 року, коли уряд РФ дозволив розгортати резервістів в експедиційних місіях за межами Росії без офіційного оголошення мобілізації чи воєнного стану.

У листопаді Путін підписав указ, що дозволяє російським військкоматам проводити процеси призову цілий рік. У грудні диктатор схвалив указ про обов’язковий призов резервістів для "військових зборів" у 2026 році, ймовірно, щоб таємно призвати свій стратегічний резерв.

Аналітики зазначають, що Кремль готується до примусового призову обмеженої кількості резервістів "з позиції слабкості", щоб компенсувати майже повне вичерпання своєї дорогої системи добровільного набору у 2026 році.

Таким чином Путін продовжує шукати баланс між "маслом і гарматами" - необхідністю запобігти невдоволенню населення через масштабну мобілізацію, необхідністю підтримувати темп російського наступу на фронті та необхідністю зберегти робочу силу як в цивільному, так і оборонно-промисловому комплексі.

Підготовка до обмеженого призову є ще одним свідченням того, що здатність Росії вербувати добровольців для участі в бойових діях в Україні сповільнюється. Високі людські, економічні та соціальні витрати війни змушують Кремль йти на важкий вибір.

В ISW наголошують, що зусилля Кремля з підготовки російського суспільства до часткового призову резервістів свідчать про те, що Путін зараз, у лютому 2026 року, через чотири роки після початку війни, стикається з важким вибором.

Кремль, ймовірно, тисне на Україну, щоб вона негайно поступилася давнім вимогам Росії в ході мирних переговорів, щоб забезпечити свої військові цілі без необхідності йти на незручні жертви.