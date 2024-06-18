Путін готує наступників режиму з числа своїх родичів і дітей чиновників, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін намагається підготувати ймовірних наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 17 червня диктатор звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова. Взамін Путін замінив їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову та Павла Фрадкова, а також першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Анна Цівільова є двоюрідною племінницею Путіна, дружиною нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова та головою ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді Росії у 2019 році.

Павло Фрадков - син колишнього прем'єр-міністра Росії та директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росимущество) з 2012 по 2015 рік, а також у Департаменті загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ Росії з 2005 по 2012 рік.

Леонід Горнін обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів з 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 по 2011 рік.

"Призначення Цівільової, Фрадкова та Горніна підтримують нещодавні зусилля Путіна презентувати своїх родичів та дітей інших високопосадовців громадськості РФ. Крім того, диктатор намагається призначити економічних радників у Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу", - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня. Таким чином, Путін, імовірно, намагався представити своїх дітей та дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, щоб створити умови для їхнього обіймання високих та впливових посад у російському уряді.

Крім того, в Інституті вивчення війни зазначили, що Путін також дедалі частіше призначає економістів на керівні посади у Міноборони Росії. Зокрема, 12 травня він замінив міністра оборони Сергія Шойгу на економіста за фахом, колишнього першого віце-прем'єра Андрія Білоусова.

Також наприкінці травня Путін замінив колишнього заступника міністра оборони Юрія Садовенка на колишнього заступника міністра економіки й аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.

Як зазначають в ISW, ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, та економістів для покращення оборонно-промислової бази Росії.

"Диктатор також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців", - констатують в Інституті вивчення війни.