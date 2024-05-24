Reuters пише про плани Путіна по війні проти України: чи готовий він зупинитись

"Путін може боротися стільки, скільки потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню - щоб заморозити війну", - сказав виданню одне з джерел.

Зокрема, Путін "був би готовий погодитися на ту землю, яка має зараз", і заморозити війну саме на нинішніх лініях фронту.

"Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас і ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор у Крим, і це правда", - сказав один із них.

При цьому, за даними ЗМІ, Путін готовий продовжувати війну, якщо Україна не погодиться.

Путін готовий продати "перемогу" народу РФ

Як пише видання, призначення минулого тижня економіста Андрія Білоусова міністром оборони Росії було сприйнято деякими західними військовими та політичними аналітиками як переведення російської економіки на постійний військовий режим з метою перемоги у затяжному конфлікті.

Однак джерела ЗМІ повідомили, що Путін хотів би "залишити війну позаду". За їх словами, "Путін дотримується думки, що успіхів у війні на даний момент достатньо, щоб продати перемогу російському народу".