Путин готов остановить войну в Украине: журналисты Reuters узнали, на каких условиях

При этом, по данным СМИ, Путин готов продолжать войну, если Украина не согласится. Так, три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что он "выразил разочарование небольшой группе советников" по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров.

"Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня - чтобы заморозить войну", – сказал второй из четырех, высокопоставленных российских источников, который работал с Путиным

Он, как и другие, упомянутые в этой статье, говорил на условиях анонимности, учитывая деликатность вопроса.

По этому поводу Reuters поговорило в общей сложности с пятью людьми, которые работают или работали с Путиным на высоком уровне в политическом и деловом мире. Пятый источник не стал комментировать заморозку войны на нынешних фронтах.

Одновременно, как пишет издание, настойчивое требование Путина зафиксировать в сделке любые боевые выгоды не подлежит обсуждению, полагают все источники.

Однако Путин был бы готов согласиться на ту землю, которая у него есть сейчас, и заморозить конфликт на нынешних линиях фронта, сообщили четыре источника.

"Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда", - сказал один из них.

Путин готов продать "победу" народу РФ

Как пишет издание, назначение на прошлой неделе экономиста Андрея Белоусова министром обороны России было воспринято некоторыми западными военными и политическими аналитиками как перевод российской экономики на постоянный военный режим с целью победы в затяжном конфликте.

Однако источники СМИ сообщили, что Путин предпочел бы использовать нынешнюю динамику развития России, "чтобы оставить войну позади".

Основываясь на своих знаниях разговоров в высших эшелонах Кремля, два источника, которых цитирует Reuters, сообщили, что "Путин придерживается мнения, что успехов в войне на данный момент достаточно, чтобы продать победу российскому народу".