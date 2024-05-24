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Путин готов остановить войну в Украине: журналисты Reuters узнали, на каких условиях

Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Кремля Владимир Путин готов остановить войну на Украине путем переговоров о прекращении огня. При этом война должна остановиться на нынешних линиях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом, по данным СМИ, Путин готов продолжать войну, если Украина не согласится. Так, три источника, знакомые с дискуссиями в окружении Путина, сообщили, что он "выразил разочарование небольшой группе советников" по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров.

"Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня - чтобы заморозить войну", – сказал второй из четырех, высокопоставленных российских источников, который работал с Путиным

Он, как и другие, упомянутые в этой статье, говорил на условиях анонимности, учитывая деликатность вопроса.

По этому поводу Reuters поговорило в общей сложности с пятью людьми, которые работают или работали с Путиным на высоком уровне в политическом и деловом мире. Пятый источник не стал комментировать заморозку войны на нынешних фронтах.

Одновременно, как пишет издание, настойчивое требование Путина зафиксировать в сделке любые боевые выгоды не подлежит обсуждению, полагают все источники.

Однако Путин был бы готов согласиться на ту землю, которая у него есть сейчас, и заморозить конфликт на нынешних линиях фронта, сообщили четыре источника.

"Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас и мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда", - сказал один из них.

Путин готов продать "победу" народу РФ

Как пишет издание, назначение на прошлой неделе экономиста Андрея Белоусова министром обороны России было воспринято некоторыми западными военными и политическими аналитиками как перевод российской экономики на постоянный военный режим с целью победы в затяжном конфликте.

Однако источники СМИ сообщили, что Путин предпочел бы использовать нынешнюю динамику развития России, "чтобы оставить войну позади". 

Основываясь на своих знаниях разговоров в высших эшелонах Кремля, два источника, которых цитирует Reuters, сообщили, что "Путин придерживается мнения, что успехов в войне на данный момент достаточно, чтобы продать победу российскому народу".

Саммит мира в Швейцарии

Украина готовится к первому Глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Его инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пройдет без участия РФ. В то

В свою очередь в Кремле заявили, что якобы переговоры не заслуживают доверия без присутствия РФ.

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