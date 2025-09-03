Путін "готовий підвищити" рівень делегації для політичних переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін нібито може підвищити рівень делегації РФ для політичних переговорів з Україною.

Як передає РБК-Україна , про це глава Кремля заявив на пресконференції .

"Якщо виникне необхідність щось зробити в напрямку підвищення рівня (переговорів - ред.), доведення його до політичного рівня, ми до цього готові", - розповів диктатор.

Він уточнив, що поки що не готовий конкретизувати і називати прізвища людей, які можуть увійти до російської делегації.

"Але ми готові підвищити до дійсно високого політичного рівня", - заявив Путін.

Глава Кремля також додав, що "задоволений" роботою свого помічника Володимира Мединського як глави російської делегації.

"Те, що зараз робить наша переговорна група під керівництвом мого помічника Мединського Володимира Ростиславовича Мединського, мені здається, це гарний приклад стриманості та професійного підходу", - вважає він.