Путін готовий підкупити Європу "паперовими гарантіями" про ненапад

Росія нібито готова закріпити на папері обіцянку не нападати на європейські країни. У Москві вважають думку про загрозу для Європи "прямою брехнею".
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив російський диктатор Володимир Путін.
"Одна справа загалом сказати, що Росія не збирається нападати на Європу. Це для нас звучить смішно, правда? І ніколи не збиралися, якщо вони хочуть почути від нас, ну давайте ми це зафіксуємо. Питань немає", - заявив Путін.
За його словами, ті люди, які заявляють про загрозу для Європи з боку Росії, "трошки не в собі". Голова Кремля звинуватив їх у тому, що вони таким чином "обслуговують інтереси оборонної промисловості, приватних компаній або намагаються підняти свої внутрішньополітичні рейтинги" в умовах нібито плачевного стану економіки.
"Якщо це розкручено суспільною свідомістю, якщо вони налякали своїх громадян, і хочуть почути, що ми не збираємося, і у нас у планах немає ніяких агресивних планів щодо Європи, будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно. Можливо, в цьому і є сенс, маючи на увазі, якщо ми хочемо всі разом поговорити і обговорити, і якісь точки розставити в питаннях загальноєвропейської безпеки", - уточнив він.
Нагадаємо, США розробили план завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів.
Як зазначають західні ЗМІ, план, зокрема, передбачає, що Росія на юридичному рівні затвердить політику ненападу на Європу та Україну.
Про загрозу російської агресії проти Європи вже неодноразово заявляли європейські чиновники.
Зокрема, у жовтні комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс наголошував, що в Кремлі вже обговорюють план нападу на країни НАТО.
При цьому очевидно, що словам Росії вірити не можна - Путін до початку повномасштабної війни проти України багаторазово запевняв, що ніякого нападу не буде.