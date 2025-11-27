UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Путін готовий підкупити Європу "паперовими гарантіями" про ненапад

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито готова закріпити на папері обіцянку не нападати на європейські країни. У Москві вважають думку про загрозу для Європи "прямою брехнею".

Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив російський диктатор Володимир Путін.

"Одна справа загалом сказати, що Росія не збирається нападати на Європу. Це для нас звучить смішно, правда? І ніколи не збиралися, якщо вони хочуть почути від нас, ну давайте ми це зафіксуємо. Питань немає", - заявив Путін.

За його словами, ті люди, які заявляють про загрозу для Європи з боку Росії, "трошки не в собі". Голова Кремля звинуватив їх у тому, що вони таким чином "обслуговують інтереси оборонної промисловості, приватних компаній або намагаються підняти свої внутрішньополітичні рейтинги" в умовах нібито плачевного стану економіки.

"Якщо це розкручено суспільною свідомістю, якщо вони налякали своїх громадян, і хочуть почути, що ми не збираємося, і у нас у планах немає ніяких агресивних планів щодо Європи, будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно. Можливо, в цьому і є сенс, маючи на увазі, якщо ми хочемо всі разом поговорити і обговорити, і якісь точки розставити в питаннях загальноєвропейської безпеки", - уточнив він.

 

Мирний план США

Нагадаємо, США розробили план завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів.

Як зазначають західні ЗМІ, план, зокрема, передбачає, що Росія на юридичному рівні затвердить політику ненападу на Європу та Україну.

Про загрозу російської агресії проти Європи вже неодноразово заявляли європейські чиновники.

Зокрема, у жовтні комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс наголошував, що в Кремлі вже обговорюють план нападу на країни НАТО.

При цьому очевидно, що словам Росії вірити не можна - Путін до початку повномасштабної війни проти України багаторазово запевняв, що ніякого нападу не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна в Українімирний план США