Российский диктатор Владимир Путин выразил готовность обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом возможность прекращения огня в Украине. Однако Москва не намерена идти на значительные территориальные уступки и требует, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп, который обещал быстро завершить конфликт, возвращается в Белый дом в условиях усиления российских позиций. В настоящее время Россия контролирует территорию Украины размером в американский штат Вирджиния, продолжая наступление самыми быстрыми темпами с начала вторжения в 2022 году.

По данным источников, Кремль может согласиться на замораживание конфликта по текущей линии фронта. В то же время обсуждаются варианты раздела Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия считает своими, но полностью не контролирует.

Кроме того, Москва может рассмотреть возможность уступок в некоторых районах Харьковской и Николаевской областей. Однако позиция по Крыму остается неизменной: этот регион не будет предметом переговоров.

Путин настаивает, что любое соглашение должно учитывать "реалии на местах" и опасается кратковременного перемирия, которое позволит Западу перевооружить Украину.

Украина, в свою очередь, продолжает настаивать на восстановлении контроля над всей своей территорией в границах 1991 года. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на уступки, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю.

Решение нынешней администрации США о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые недавно использовались для ударов по российской территории, может усложнить переговорный процесс. Москва расценила это как "опасную эскалацию", что, по мнению источников, может усилить требования России.

Некоторые эксперты полагают, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто быстро, чтобы остановить войну, в которой погибло множество людей. Однако заключение долгосрочного договора, учитывающего интересы обеих сторон, представляется крайне сложным.

Россия, контролирующая более 110 000 кв. км украинской территории, настаивает на том, что конфликт является ответом на расширение НАТО и вмешательство Запада в сферу российских интересов. Киев и его союзники, в свою очередь, считают вторжение грубым нарушением суверенитета Украины.

Среди обсуждаемых условий - постоянный нейтралитет Украины, международные гарантии безопасности и ограничение численности украинских вооруженных сил. Однако разногласия по ключевым вопросам остаются непреодолимыми.