UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін готовий до нової зустрічі з Трампом за конкретної умови, - Пєсков

13:04 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо буде досягнуто конкретної домовленості про проведення офіційних переговорів.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Путін зберігає готовність до нової зустрічі з Трампом", - заявив Пєсков.

Однак він також визнав, що наразі жодної конкретики в цьому питанні немає.

Речник Кремля додав, що без офіційної домовленості переговори російського диктатора та глави Білого дому неможливі.

На цьому тлі Пєсков нагадав, що позиція Москви щодо можливості зустрічі Путіна та українського президента Володимира Зеленського залишається незмінною.

"За бажання він (Зеленський - ред.) може приїхати до Москви", - заявив Пєсков.

За словами останнього, організовувати зустріч Путіна та Зеленського до проведення роботи на експертному рівні недоцільно, оскільки, мовляв, це буде марною тратою часу.

"Жодних передумов для переходу до мирного треку переговорів щодо України наразі немає, хоча Росія зберігає відкритість до них", - цинічно збрехав Пєсков.

Ба більше, речник Кремля вкотре поскаржився, що союзники Києва активно постачають ЗСУ зброю та надають Україні фінансову підтримку.

Також він почав вигадувати, що Британія займається "нагнітанням русофобських настроїв".

"В унісон із ним те саме роблять у Німеччині, Франції та низці інших європейських країн", - збрехав Пєсков.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд ТрампПєсковВійна Росії проти України