UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін готовий досягати цілей РФ не лише війною в Україні, - Пєсков

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей Росії іншими засобами, ніж "військова спецоперація" в Україні.

Про це заявив прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін".

Він заявив, що Захід нібито не залишає Росії іншого виходу, крім військового вторгнення.

"Путін був, є і буде відкритий до будь-яких контактів із тим, щоб домагатися виконання наших завдань іншими засобами, ніж "спеціальна військова операція". Якщо це буде можливо, це буде переважно. Але ті ж самі країни колективного Заходу іншого виходу зараз нам не залишають", - заявив Пєсков.

Цілі Росії та України

Кремль постійно змінює свої цілі у війні проти України. Спочатку Москва заявляла про "денацифікацію та демілітаризацію" України і мала намір нібито захистити населення східної частини країни.

Нині ж вони вже хочуть убезпечити території РФ від обстрілів та операцій у прикордонних областях, подібних до тієї, яку нещодавно здійснили бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

При цьому офіційні представники України наполягають, що завершення війни можливе тільки за умови повної деокупації територій і виведення російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України