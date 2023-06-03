Путин готов достигать целей РФ не только войной в Украине, - Песков

Он заявил, что Запад якобы не оставляет России иного выхода, кроме военного вторжения.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем "специальная военная операция". Если это будет возможно, это будет предпочтительно. Но те же самые страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют", - заявил Песков.

Цели России и Украины

Кремль постоянно меняет свои цели в войне против Украины. Сначала Москва заявляла о "денацификации и демилитаризации" Украины и намеревались якобы защитить население восточной части страны.

Сейчас же они уже хотят обезопасить территории РФ от обстрелов и операций в приграничных областях, подобных той, которую недавно осуществили бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

При этом официальные представители Украины настаивают, что завершение войны возможно только при полной деоккупации территорий и выводе российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.