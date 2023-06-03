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Путин готов достигать целей РФ не только войной в Украине, - Песков

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов обсуждать варианты достижения целей России иными средствами, чем "военная спецоперация" в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он заявил, что Запад якобы не оставляет России иного выхода, кроме военного вторжения.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем "специальная военная операция". Если это будет возможно, это будет предпочтительно. Но те же самые страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют", - заявил Песков.

Цели России и Украины

Кремль постоянно меняет свои цели в войне против Украины. Сначала Москва заявляла о "денацификации и демилитаризации" Украины и намеревались якобы защитить население восточной части страны.

Сейчас же они уже хотят обезопасить территории РФ от обстрелов и операций в приграничных областях, подобных той, которую недавно осуществили бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

При этом официальные представители Украины настаивают, что завершение войны возможно только при полной деоккупации территорий и выводе российских войск.

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