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Путін готовий не бити по Україні лише в день виборів, - Кремль

13:54 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

У Кремлі цинічно заявили, що російський диктатор Володимир Путін може дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, "якщо в Києві вирішать їх провести".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для пропагандистських росЗМІ.

"Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо Київ реально хоче їх провести", - сказав Пєсков.

Водночас пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир’я російська сторона відхилила.

Що заявили Україна та США про перемир'я та вибори в Україні

Дискусія про можливі вибори в Україні знову загострилася після заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україні нібито час обрати нового лідера, здатного укласти мирну угоду.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо США доб'ються від Росії повного припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За словами президента, для організації голосування необхідно забезпечити безпеку громадян, які мають прийти на виборчі дільниці. Він також наголосив, що рішення про те, коли проводити вибори та кого обирати, належить українцям.

Заяви Трампа підтримав американський мільярдер Ілон Маск, який погодився з його твердженнями про необхідність зміни лідера України. Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський має підтримку українського народу.

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