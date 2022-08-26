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Путин готовится к затяжной войне в Украине, - NYT

Фото: Путин готовится к затяжной войне в Украине (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент России Владимир Путин издал указ о расширении российской армии, поскольку ожидает затяжной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

"Путин в четверг приказал резко увеличить численность российских вооруженных сил, что является отказом от многолетних усилий Кремля по сокращению раздутой армии и последним признаком того, что он готовится к затяжной войне в Украине, где Россия понесла большие потери", - говорится в материале.

Там отмечают, что это первый за последние пять лет указ российского президента об увеличении численности армии. При этом официальные лица в РФ не объясняют этот шаг. Также о нем мало упоминается в пропагандистских СМИ.

В статье отмечается, что Путин издал указ в то время, когда он "как никогда далек от своей цели вернуть всю или большую часть Украины обратно в лоно России".

"Это не тот шаг, который вы делаете, когда ожидаете быстрого окончания своей войны", - подчеркнул исследователь политики в RAND Corporation Дара Массикот, добавив, что "это то, что вы делаете, когда составляете какой-то план затяжного конфликта".

Кроме того, по данным New York Times, появляется все больше свидетельств того, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

"Наступление России на востоке и юге замедлилось до минимума, и ни одна из сторон не проявила готовности к переговорам или компромиссу", - подытожили там.

Напомним, вчера Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн человек.

В ISW считают, что таким образом Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации.

Также в Министерстве обороны Украины отреагировали на увеличение армии государства-агрессора. Посоветовали закупить больше мешков для трупов.

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