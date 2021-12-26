Путин готов к самым разным вариантам действий в случае отказа НАТО выполнить ультиматум

Если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Президент РФ Владимир Путин будет опираться на мнение военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина в эфире телеканала " Россия 1 ".

"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", сказал он.

Путин заявил, что предложения Москвы для США и Североатлантического альянса были сделаны "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата", закрепленного, юридически в рамках "тех документов, которые мы предложили".

"Мы будем стремиться именно к этому", - добавил Путин.