Путін готовий до найрізноманітніших варіантів дій у разі відмови НАТО виконати ультиматум
Якщо НАТО продовжить розширення на схід, то в Москві готові до самих різних варіантів дій. Президент РФ Володимир Путін буде спиратися на думку військових.
Про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на заяву Путіна в ефірі телеканалу "Росія 1".
"Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", сказав він.
Путін заявив, що пропозиції Москва для США і Північноатлантичного альянсу були зроблені "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату", закріпленого, юридично в рамках "тих документів, які ми запропонували".
"Ми будемо прагнути саме до цього", - додав Путін.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в грудні 2021 року 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України. На думку українців, це лише розпалить агресивність Путіна щодо України.
Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України, 29,7% опитаних. Ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.