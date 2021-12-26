Путін готовий до найрізноманітніших варіантів дій у разі відмови НАТО виконати ультиматум

Якщо НАТО продовжить розширення на схід, то в Москві готові до самих різних варіантів дій. Президент РФ Володимир Путін буде спиратися на думку військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна в ефірі телеканалу " Росія 1 ".

"Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", сказав він.

Путін заявив, що пропозиції Москва для США і Північноатлантичного альянсу були зроблені "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату", закріпленого, юридично в рамках "тих документів, які ми запропонували".

"Ми будемо прагнути саме до цього", - додав Путін.