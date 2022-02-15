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Путин готов к переговорам с Западом, - Песков

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Россия, Вторник 15 февраля 2022 01:12
Путин готов к переговорам с Западом, - Песков Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Президент России Владимир Путин готов к переговорам об Украине и гарантиях безопасности со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Поздно вечером в понедельник Песков заявил журналисту CNN, что Путин готов к переговорам. При єтом он отметил, что украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности.

"Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии и фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина - это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам", - заявил Песков.

Напомним, что в США также подтвердили готовность к переговорам с Россией. Там ожидают ответа от РФ по гарантиям безопасности.

Также сообщалось, что проект по гарантиям безопасности уже подписан Путиным.

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