Путин готов к переговорам с Западом, - Песков
Президент России Владимир Путин готов к переговорам об Украине и гарантиях безопасности со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Поздно вечером в понедельник Песков заявил журналисту CNN, что Путин готов к переговорам. При єтом он отметил, что украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности.
"Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии и фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина - это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам", - заявил Песков.
Напомним, что в США также подтвердили готовность к переговорам с Россией. Там ожидают ответа от РФ по гарантиям безопасности.
Также сообщалось, что проект по гарантиям безопасности уже подписан Путиным.