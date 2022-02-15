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Путін готовий до переговорів із Заходом, - Пєсков

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Росія, Вівторок 15 лютого 2022 01:12
Путін готовий до переговорів із Заходом, - Пєсков Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів про Україну і гарантії безпеки з боку Заходу. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Пізно ввечері в понеділок Пєсков заявив журналісту CNN, що Путін готовий до переговорів. При цьому він зазначив, що українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії в області безпеки.

"Перш за все, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії та фактично він ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. І Україна - це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звичайно, президент Путін готовий до переговорів", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що в США також підтвердили готовність до переговорів з Росією. Там очікують відповіді від РФ щодо гарантій безпеки.

Також повідомлялося, що проект з гарантій безпеки вже підписаний Путіним.

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