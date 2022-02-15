Путін готовий до переговорів із Заходом, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів про Україну і гарантії безпеки з боку Заходу. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Пізно ввечері в понеділок Пєсков заявив журналісту CNN, що Путін готовий до переговорів. При цьому він зазначив, що українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії в області безпеки.