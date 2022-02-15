Путін готовий до переговорів із Заходом, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів про Україну і гарантії безпеки з боку Заходу. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Пізно ввечері в понеділок Пєсков заявив журналісту CNN, що Путін готовий до переговорів. При цьому він зазначив, що українська криза є лише частиною більш серйозних побоювань Росії в області безпеки.
"Перш за все, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії та фактично він ініціював питання про гарантії безпеки для Російської Федерації. І Україна - це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звичайно, президент Путін готовий до переговорів", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, що в США також підтвердили готовність до переговорів з Росією. Там очікують відповіді від РФ щодо гарантій безпеки.
Також повідомлялося, що проект з гарантій безпеки вже підписаний Путіним.