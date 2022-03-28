Путин не готов идти на компромиссы в мирных переговорах с Украиной, - Reuters

По словам анонимного чиновника США, президент Российской Федерации Владимир Путин пока что, якобы, не готов идти на компромисс в мирных переговорах с Украиной. Не знает насколько далеко придется зайти нашей стране, чтобы убедить оккупанта прекратить войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все, что я видел, говорит о том, что он не желает идти на компромисс сейчас", - заявил чиновник Госдепартамента США. По его словам, он не может сказать, насколько далеко придется зайти Украине ограничивая свой суверенитет и решения, чтобы Путин прекратил войну на территории нашей страны.