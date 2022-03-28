Путін не готовий йти на компроміси у мирних переговорах з Україною, -Reuters

За словами анонімного високопосадовця США, президент Російської Федерації Володимир Путін поки що, нібито, не готовий йти на компроміс у мирних переговорах з Україною. Не знає наскільки далеко доведеться зайти нашій країні, аби переконати окупанта припинити війну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Все, що я бачив, говорить про те, що він не бажає йти на компроміс зараз", - заявив високопосадовець Держдепартаменту США.
За його словами, він не може сказати, наскільки далеко доведеться зайти Україні обмежуючи свій суверенітет й рішення, аби Путін припинив війну на території нашої країни.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання The Times, президент України Володимир Зеленський нібито через російського олігарха Абрамовича передав записку Путіну, на що останній заявив про намір знищити Україну.
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