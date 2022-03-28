Путін не готовий йти на компроміси у мирних переговорах з Україною, -Reuters

"Все, що я бачив, говорить про те, що він не бажає йти на компроміс зараз", - заявив високопосадовець Держдепартаменту США.

За його словами, він не може сказати, наскільки далеко доведеться зайти Україні обмежуючи свій суверенітет й рішення, аби Путін припинив війну на території нашої країни.