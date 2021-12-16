Путін готовий до діалогу з Зеленським: у Кремлі зробили заяву

Ясності про можливість контакту президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського поки немає. Але російський лідер нібито відкритий для діалогу.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Путін відкритий для діалогу, "орієнтованого на досягнення результатів", повідомив Пєсков.

"Ясності про можливість контакту Путіна і Зеленського поки немає, але президент РФ відкритий для діалогу", - заявив він.

Позиція України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що організація прямих переговорів Зеленського та Путіна зараз активно не ведеться. Але вони вже розпочалися.