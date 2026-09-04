Путін на G20 у США? Трамп несподівано відповів на запитання про запрошення

Тему можливої участі російського президента журналісти порушили під час спілкування Трампа з представниками ЗМІ. На запитання про те, чи буде запрошена Росія на зустріч лідерів "Групи двадцяти", глава Білого дому відповів, що поки не думав про це.

"Я поки що не думав про це", - сказав Трамп.

Таким чином, остаточного рішення щодо запрошення Володимира Путіна на саміт G20 наразі немає. Раніше Трамп також говорив про можливість участі російських та китайських представників у заході як спостерігачі.

Саміт G20 пройде в Майамі

Зустріч лідерів країн "Групи двадцяти" запланована на 14–15 грудня 2026 року у Майамі. США прийматимуть саміт, а місцем його проведення стане комплекс Trump National Doral Miami.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа розглядала можливість запрошення Путіна на зустріч. Питання залишається чутливим на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Участь російського президента у міжнародному заході такого рівня може мати для Москви важливе політичне значення. При цьому остаточного списку запрошених учасників саміту поки що не сформовано.

Трамп раніше припускав участь Путіна

Під час обговорення майбутнього саміту Трамп уже говорив про можливу присутність Володимира Путіна. Зокрема, американський президент заявляв, що хотів би бачити російського лідера на зустрічі, якщо той погодиться взяти участь.

При цьому раніше Трамп зазначав, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін можуть бути присутніми як спостерігачі. Остаточне рішення щодо формату їхньої участі має бути прийняте пізніше.

Таким чином, питання про запрошення Путіна на саміт G20 до Майамі залишається відкритим. Трамп поки що не підтвердив, що російський лідер отримає офіційне запрошення.