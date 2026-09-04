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Путін на G20 у США? Трамп несподівано відповів на запитання про запрошення

09:10 04.09.2026 Пт
2 хв
Відповідь Трампа виявилася максимально короткою
aimg Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливу участь Володимира Путіна у саміті G20, який відбудеться у Майамі у грудні. Трамп відповів на запитання досить коротко, залишивши інтригу щодо подальших планів Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Проекту американського президентства".

Тему можливої участі російського президента журналісти порушили під час спілкування Трампа з представниками ЗМІ. На запитання про те, чи буде запрошена Росія на зустріч лідерів "Групи двадцяти", глава Білого дому відповів, що поки не думав про це.

"Я поки що не думав про це", - сказав Трамп.

Таким чином, остаточного рішення щодо запрошення Володимира Путіна на саміт G20 наразі немає. Раніше Трамп також говорив про можливість участі російських та китайських представників у заході як спостерігачі.

Саміт G20 пройде в Майамі

Зустріч лідерів країн "Групи двадцяти" запланована на 14–15 грудня 2026 року у Майамі. США прийматимуть саміт, а місцем його проведення стане комплекс Trump National Doral Miami.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа розглядала можливість запрошення Путіна на зустріч. Питання залишається чутливим на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Участь російського президента у міжнародному заході такого рівня може мати для Москви важливе політичне значення. При цьому остаточного списку запрошених учасників саміту поки що не сформовано.

Трамп раніше припускав участь Путіна

Під час обговорення майбутнього саміту Трамп уже говорив про можливу присутність Володимира Путіна. Зокрема, американський президент заявляв, що хотів би бачити російського лідера на зустрічі, якщо той погодиться взяти участь.

При цьому раніше Трамп зазначав, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін можуть бути присутніми як спостерігачі. Остаточне рішення щодо формату їхньої участі має бути прийняте пізніше.

Таким чином, питання про запрошення Путіна на саміт G20 до Майамі залишається відкритим. Трамп поки що не підтвердив, що російський лідер отримає офіційне запрошення.

Нагадуємо, що адміністрація Дональда Трампа допустила участь Росії у зустрічі фінансового блоку G20 у США, незважаючи на війну проти України. В Ешвіллі російську делегацію очолив міністр фінансів Антон Силуанов, який уперше особисто був присутнім на такому заході після початку повномасштабного вторгнення.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп