Путин на G20 в США? Трамп неожиданно ответил на вопрос о приглашении

Тему возможного участия российского президента журналисты подняли во время общения Трампа с представителями СМИ. На вопрос о том, будет ли Россия приглашена на встречу лидеров "Группы двадцати", глава Белого дома ответил, что пока не думал об этом.

"Я пока еще не думал об этом", – сказал Трамп.

Таким образом, окончательного решения относительно приглашения Владимира Путина на саммит G20 пока нет. Ранее Трамп также говорил о возможности участия российских и китайских представителей в мероприятии в качестве наблюдателей.

Саммит G20 пройдет в Майами

Встреча лидеров стран "Группы двадцати" запланирована на 14–15 декабря 2026 года в Майами. США будут принимать саммит, а местом его проведения станет комплекс Trump National Doral Miami.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривала возможность приглашения Путина на встречу. Вопрос остается чувствительным на фоне продолжающейся полномасштабной войны России против Украины.

Участие российского президента в международном мероприятии такого уровня может иметь для Москвы важное политическое значение. При этом окончательный список приглашенных участников саммита пока не сформирован.

Трамп ранее допускал участие Путина

В ходе обсуждения будущего саммита Трамп уже говорил о возможном присутствии Владимира Путина. В частности, американский президент заявлял, что хотел бы видеть российского лидера на встрече, если тот согласится принять участие.

При этом ранее Трамп отмечал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут присутствовать в качестве наблюдателей. Окончательное решение по формату их участия должно быть принято позднее.

Таким образом, вопрос о приглашении Путина на саммит G20 в Майами остается открытым. Трамп пока не подтвердил, что российский лидер получит официальное приглашение.