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Путин и Эрдоган собираются обсудить военное сотрудничество и Украину

Новина українською →
Москва, Среда 27 июля 2022 15:31
Путин и Эрдоган собираются обсудить военное сотрудничество и Украину Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин собираются на встрече в Сочи обсудить военно-техническое сотрудничество стран. Также вспомнят и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС"

"Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят военно-техническое сотрудничество, а также обменяются мнениями относительно работы центра по вывозу зерна из Украины",- пишут российские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Путин хочет "Байрактары"?

Напомним, вчера стало известно, что российский президент Путин предложил турецкому лидеру Реджеп Тайипу Эрдогану наладить производство ударных беспилотников "Байрактар" в РФ.

При этом стоит отметить, что ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, он никогда не позволит продажа "Байрактаров" в Россию. По его словам, причина - поддержка украинской борьбы за независимость.

Встреча Эрдогана с Путиным

Напомним, о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи стало известно недавно. Он прибудет в РФ с однодневным визитом 5 августа, где и планирует встретиться с Путиным.

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