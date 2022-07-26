Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи: когда состоится визит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи (Россия) с однодневным визитом 5 августа. Там он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT .

Ожидается, что Эрдоган и Путин обсудят войну, развязанную Россией в Украине, и другие события в регионе.

Кроме того, TRT сообщает, что президенты дадут окончательную оценку договору об экспорте украинского зерна.

Добавим, что ранее главы государств встречались 19 июля во время трехстороннего саммита в Тегеране.