Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи: когда состоится визит
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи (Россия) с однодневным визитом 5 августа. Там он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.
Ожидается, что Эрдоган и Путин обсудят войну, развязанную Россией в Украине, и другие события в регионе.
Кроме того, TRT сообщает, что президенты дадут окончательную оценку договору об экспорте украинского зерна.
Добавим, что ранее главы государств встречались 19 июля во время трехстороннего саммита в Тегеране.
Напомним, Эрдоган заявил, что западные политики используют "неправильный подход" к Путину.
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