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Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи: когда состоится визит

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 16:33
Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи: когда состоится визит Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи (Россия) с однодневным визитом 5 августа. Там он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.

Ожидается, что Эрдоган и Путин обсудят войну, развязанную Россией в Украине, и другие события в регионе.

Кроме того, TRT сообщает, что президенты дадут окончательную оценку договору об экспорте украинского зерна.

Добавим, что ранее главы государств встречались 19 июля во время трехстороннего саммита в Тегеране.

Напомним, Эрдоган заявил, что западные политики используют "неправильный подход" к Путину.

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