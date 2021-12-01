ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін і Ердоган можуть обговорити його посередництво щодо Донбасу, - МЗС Росії

Новость на русском →
Москва, Середа 01 грудня 2021 12:08
Путін і Ердоган можуть обговорити його посередництво щодо Донбасу, - МЗС Росії Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган можуть обговорити його пропозицію стати посередником між РФ і Україною у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Телефонна розмова лідерів обох країн вже запланована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, в рамках цієї розмови буде обговорюватися ситуація в Україні.

"Цей підхід проявився в недавній заяві президента Ердогана про те, що він готовий стати посередником між Москвою і Києвом. Кремль в особі прес-секретаря президента Дмитра Пєскова вже відреагував на цю тираду, сказавши, що ми не є стороною конфлікту...Планується телефонна розмова наших лідерів. Думаю, ці питання теж будуть обговорюватися", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він підкреслив, Туреччина "має особливу позицію" щодо ситуації в Україні і постійно на офіційному рівні заявляє про неприпустимість окупації Криму. А в питанні Донбасу турецька сторона заявляє про необхідність повністю виконувати мінські домовленості, але "вкладає в цей заклик дуже специфічний сенс, пропонуючи, щоб Росія активніше виконувала свої зобов'язання".

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Туреччина може стати посередником між Україною і Росією, оскільки зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що про посередництво Туреччини по Донбасу не може йти мови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Донбас Реджеп Тайіп Ердоган Лавров
NEWS
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України