Путин думал, что в Украине его армию будут встречать с цветами, но он просчитался, - Шерман

Развязывая войну против Украины Владимир Путин думал, что его войска будут встречать с цветами. Однако он просчитался, и российская армия столкнулась с яростным сопротивлением.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман .

"Мы знали, что украинский народ глубоко верит в демократию, которую он создал и развил. Я думаю, все мы понимали, насколько Украина как суверенная страна нужна украинскому народу. Владимир Путин явно не понимал этого, он думал, что российские войска придут и будут встречены аплодисментами, флагами и поддержкой", - сказала Шерман.

По ее словам, вместо этого российские войска столкнулись с мужеством, пылом и преданностью украинцев демократическому будущему для своих детей.