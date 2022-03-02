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Путін думав, що в Україні його армію зустрічатимуть з квітами, але він прорахувався, - Шерман

Автор: Мілан Лєліч

Розв'язуючи війну проти України Володимир Путін думав, що його війська зустрічатимуть з квітами. Однак він прорахувався, і російська армія зіткнулася з лютим опором.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила перший заступник держсекретаря США Венді Шерман.

"Ми знали, що український народ глибоко вірить у демократію, яку він створив і розвинув. Я думаю, всі ми розуміли, наскільки Україна як суверенна країна потрібна українському народу. Володимир Путін явно не розумів цього, він думав, що російські війська прийдуть і будуть зустрінуті оплесками, прапорами і підтримкою", - сказала Шерман.

За її словами, замість цього російські війська зіткнулися з мужністю, запалом і відданістю українців демократичному майбутньому для своїх дітей.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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