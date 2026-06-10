Путін дозволив відбирати квартири у критиків режиму, які втекли з Росії

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майно російських громадян, що перебувають за межами країни, за так звані адміністративні правопорушення проти інтересів Росії.

Документ набуде чинності з 1 вересня 2026 року.

Згідно із законом, підставою для арешту майна можуть стати "дискредитація" російської армії, заклики до запровадження санкцій проти РФ, поширення "екстремістських матеріалів", "пропаганда нацистської символіки", а також несплата штрафів за такі дії.

При цьому арешт може стосуватися не лише нерухомості, а й грошових коштів на банківських рахунках. Вартість майна, на яке накладаються обмеження, не обмежується розміром штрафу.

Також закон передбачає, що якщо громадянина, який перебуває за кордоном, неможливо повідомити про початок провадження, суд має призначити йому захисника. Якщо справу буде закрито, витрати на адвоката компенсують із федерального бюджету.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що закон спрямований проти росіян, які після виїзду з країни ведуть діяльність, що нібито суперечить інтересам РФ. Автори ініціативи вважають, що такі заходи допоможуть припиняти заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу Росії.