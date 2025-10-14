Путін досяг протилежного: після атаки РФ на Польщу увага до України тільки зросла

За її словами, Україна нині отримує конкретні запити від союзників, які прагнуть зрозуміти, як саме еволюціонувала українська система оборони від дронів від початку повномасштабного вторгнення.

"Якщо раніше ми казали, що ми "контрибутор європейської безпеки", то тепер, коли ми це кажемо після атаку на Польщу, це по-іншому сприймається", - розповіла Гетьманчук.

Вона наголосила, що країни-союзники цікавляться не лише сучасними українськими рішеннями, а й процесом становлення системи захисту.

"Якщо Путін хотів відвернути увагу від України своїми атаками, то сталося навпаки - інтерес до нашого досвіду тільки зріс", - зазначила представниця України при НАТО.

За її словами, нині зростає кількість держав, які хочуть перейняти український досвід у сфері протидії дронам та вивчити уроки, здобуті під час війни.