Путін досяг протилежного: після атаки РФ на Польщу увага до України тільки зросла

Після нещодавньої атаки російстких дронів на Польщу країни НАТО виявляють підвищений інтерес до українського досвіду протидії безпілотникам.
Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам розповіла глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук.
За її словами, Україна нині отримує конкретні запити від союзників, які прагнуть зрозуміти, як саме еволюціонувала українська система оборони від дронів від початку повномасштабного вторгнення.
"Якщо раніше ми казали, що ми "контрибутор європейської безпеки", то тепер, коли ми це кажемо після атаку на Польщу, це по-іншому сприймається", - розповіла Гетьманчук.
Вона наголосила, що країни-союзники цікавляться не лише сучасними українськими рішеннями, а й процесом становлення системи захисту.
"Якщо Путін хотів відвернути увагу від України своїми атаками, то сталося навпаки - інтерес до нашого досвіду тільки зріс", - зазначила представниця України при НАТО.
За її словами, нині зростає кількість держав, які хочуть перейняти український досвід у сфері протидії дронам та вивчити уроки, здобуті під час війни.
У ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Більшість із них залетіли з території Білорусі. Польські сили ППО збили чотири дрони. Пізніше уламки 16 безпілотників виявили у 11 населених пунктах країни. Один із дронів упав на території військової бази.
За даними ЗМІ, частина російських дронів могла прямувати до бази НАТО, розташованої в Польщі. Через інцидент Північноатлантичний альянс уперше за тривалий час активував четверту статтю свого договору - це дозволяє країнам-членам провести консультації у Північноатлантичній раді та спільно оцінити ситуацію.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на подію "дуже успішною" та наголосив, що інцидент продемонстрував готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, включно з повітряним простором.
Уже 13 вересня НАТО оголосило про початок операції "Східний вартовий", спрямованої на посилення оборони східного флангу Європи після вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір.